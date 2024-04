Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso nesta quinta-feira (11/4) pela Polícia Civil depois de ser apontado como o responsável pelo incêndio que destruiu as instalações do Conselho Tutelar de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O crime aconteceu em 21 de março.



A Polícia Civil apurou que o homem incendiou as instalações do espaço porque estava insatisfeito com a atuação do Conselho em um caso que envolveu denúncia de agressões do suspeito contra suas filhas. As crianças tinham sido entregues à avó pelo órgão.

Todos os documentos do Conselho, bem como computadores, telefones, entre outros equipamentos, foram perdidos durante o incêndio criminoso.

A Polícia Civil obteve vídeos de câmeras de monitoramento das proximidades, o que auxiliou na identificação do suspeito, reconhecido, inclusive, por duas testemunhas. “Quando encontrado pelos policiais, ele estava com os mesmos calçados utilizados no momento que o crime foi praticado”, pontua a instituição policial em comunicado.



O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem pelo crime previsto no art. 250 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de três a seis anos e multa para quem “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.