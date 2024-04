A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (4/4), um investimento de cerca de R$ 3 bilhões em um conjunto de 120 obras no município. A maior parte dos recursos (R$ 847,7 milhões) será ou já foi aplicada nas áreas de habitação e urbanização.

Somente em habitação, o município vai fazer um investimento de R$ 618,5 milhões – aumento de 130% em relação ao montante previsto pela Câmara Municipal no Orçamento da área em 2023 (R$ 268,8 milhões). Cerca de R$ 520 milhões foram assegurados pelo governo federal para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

O aporte foi aprovado pelo Ministério das Cidades em novembro de 2023. Na época, o prefeito Fuad Noman (PSD) agradeceu ao presidente Lula (PT) e ao Governo Federal pelo apoio. “Belo Horizonte, há muito tempo, não recebia recursos para um programa dessa magnitude”, disse ele.

As obras anunciadas totalizam R$ 3 bilhões e já estão em andamento ou começarão ainda em 2024. O pacote de obras tem recursos assegurados, vindos de empréstimos com instituições financeiras, verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, saldo do Fundo de Saneamento e de Urbanização ou do próprio caixa da PBH.

Obras

Até o final deste ano, serão entregues 72 unidades habitacionais no Conjunto Taquaril (R$ 3 milhões), 94 no Parque Cerrado (R$ 15 milhões) e outras 40 no Conjunto Bandeirante (R$ 500 mil). Também há a previsão de início da construção de 3.050 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em julho, com orçamento de R$ 600 milhões.

Em relação à urbanização de vilas e favelas, serão iniciadas obras para a abertura da Rua 7 de Setembro, no Cabana (R$ 160 milhões), enquanto já estão sendo concluídas obras de urbanização no Santa Lúcia (R$ 12 milhões), Morro das Pedras (R$ 5,9 milhões), São Tomás/Aeroporto (R$ 10 milhões), Vila Cemig (R$ 1 milhão) e Alto Vera Cruz (R$ 10 milhões). Também haverá investimento de R$ 15 milhões em manutenção de vilas e favelas.

Até o momento, já foram concluídas as seguintes obras, que também entram no orçamento do pacote de obras: