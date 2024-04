A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, realiza, nesta semana, uma campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva nos bairros Edgar Pereira e Alice Maia. Um morcego contaminado com o vírus causador da doença letal foi encontrado na região.

A campanha é realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria de Saúde do Município, e prossegue até esta sexta-feira (5/04).

A vacinação está sendo realizada no horário das 8 às 16h, em dois pontos: na Paróquia São Francisco de Assis (Bairro Edgar Pereira) e na Unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) Violeta, no Bairro Alice Maia.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os moradores dos bairros Edgar Pereira e do Alice Maia levem todos os cães e gatos para vacinar, mesmo que os animais tenham sido imunizados anteriormente.

Raiva, doença letal

A raiva é uma doença letal e que não tem cura. A doença causada por um vírus é transmitida por meio de mordidas ou do contato com a saliva do indivíduo infectado.

O último caso de raiva humana em Minas foi registrado em abril de 2023. A vítima foi um homem de 60 anos, criador de gado de Mantena (Leste do estado), que morreu depois de permanecer internado em um hospital de Serra, na Grande Vitória (ES).

Orientações para prevenção contra a raiva

- Evite contato com animais silvestres;

- Em caso da presença de morcegos em sua residência, jogue uma caixa ou pano sobre o animal para imobilizá-lo e ligue para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para que seja realizado o recolhimento e condução para análise de material biológico;

- Em caso de contato procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima;

- Caso encontre animais silvestres mortos ou doentes na zona urbana e rural, entre em contato com a unidade indicada, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

- Realize a vacinação anual de cães e gatos com mais três meses;