O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, realiza a ação de bloqueio contra a raiva, com a vacinação de cães e gatos, após a confirmação da doença em um morcego encontrado no Bairro Panorama, área de classe média da cidade.



A imunização de cães e gatos contra a raiva é realizada em uma tenda montada no campus-sede da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), perto do Bairro Panorama. A vacinação gratuita, iniciada quarta-feira (17/1), prosseguirá até as 16 horas.



A raiva é uma doença contagiosa grave, com alto índice de letalidade. A doença pode ser transmitida ao humano quando a pessoa é mordida, lambida ou mesmo arranhada por animais infectados, sobretudo, gatos, cachorros e morcegos.



Minas Gerais registrou quatro casos de raiva humana em 2022: em Bertópolis, no Vale do Mucuri; e um outro caso da doença em abril de 2023, tendo como vítima um criador de gado de Mantena, no Leste do estado. As cinco pessoas contaminadas morreram.



A diretora de Vigilância em Saúde do Município de Montes Claros, Maria Clara Lélis, informa que a ação de bloqueio contra a raiva é recomendada pelo Ministério da Saúde para todos os cães e gatos num raio de 500 metros do local onde o morcego com resultado positivo para a doença foi encontrado. Devem levar os animais para vacinação moradores dos Bairros Panorama, Todos Santos, Vila Oliveira e Vila Mauriceia.



Maria Clara disse que o morcego foi encontrado no Bairro Panorama entre o final de novembro e o início de dezembro, mas somente agora saiu o resultado do exame do animal, que deu positivo para a raiva.



Ela informou ainda que, ao longo dos últimos anos, foram encontrados 12 morcegos que testaram positivo para a raiva no município. Daí a importância da imunização de todos os cães e gatos.



Devem ser vacinados contra a doença animais acima de três meses de idade e que tenham um intervalo de no mínimo 30 dias a partir da última dose da vacina recebida.