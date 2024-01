A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no início da madrugada desta quinta-feira (18/1), o homem suspeito de assassinar, em um apartamento do Rio de Janeiro (RJ), o empresário norte-americano Brent Sikkema, de 75 anos, que era sócio da galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co., localizada em Nova York, nos Estados Unidos. O crime ocorreu no último domingo (14/1) e ganhou repercussão internacional.





Segundo nota divulgada pela PRF de Uberaba, a prisão do suspeito, de 30 anos, aconteceu com o apoio da Polícia Militar (PMMG). "Com o foragido foram apreendidos três mil dólares. A PRF interceptou ele nas imediações do posto Calcário, localizado no KM 124, da BR-050. O foragido possuía mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ”, complementou a nota.





Ainda conforme a PRF de Uberaba, aparentemente, o suspeito tentava alcançar a fronteira do país através do estado do Mato Grosso. “A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Uberaba", finaliza a nota.





O corpo do americano tinha perfurações de arma branca e foi encontrado por uma amiga dele, na noite dessa segunda-feira (15/1), em um apartamento localizado na Rua Abreu Fialho, no Bairro Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.





A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), que investiga o caso, analisa imagens que mostram o suspeito saindo do imóvel, na madrugada do último domingo (14).