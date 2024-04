Um motorista, André de Alckmin Cagnoni Adriano, de 39 anos, morreu depois de bater seu carro contra um poste, no quilômetro 19 da Rodovia MG-10, Rodovia MG-10, Vila Asa, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O acidente ocorreu às 2h45 deste domingo (31/3). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.



A vítima ficou presa nas ferragens. Os bombeiros fizeram o desencarceramento do motorista. A morte foi confirmada pela Dra. Brenda, do Samu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e as ferragens do veículo para o pátio da Delegacia de Vespasiano. As causas do acidente são desconhecidas.