O dono da empresa Guardiões do Resgate foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, em virtude do grave acidente que matou cinco pessoas na BR-040, na altura de Santos Dumont, no final de 2023.





A investigação apontou uma série de irregularidades no veículo que transportava as vítimas. “Na véspera do acidente, o veículo foi vistoriado e deixado pronto para uso pelo próprio proprietário da empresa, que contratou um motorista freelancer para realizar a condução do veículo na data do acidente. A vistoria realizada no veículo pela PCMG apontou que o mesmo se encontrava em péssimas condições, sem viabilidade para estar circulando”, informou a PC.





A Polícia Civil encontrou um áudio do motorista da ambulância que no dia do acidente enviou uma mensagem relatando problemas no veículo. “O áudio relatava que o veículo estava muito ruim e fazia muito barulho, parecendo que havia algo solto”, complementou a PC.



Além disso, a investigação concluiu que o dono da empresa não realizava a manutenção correta das ambulâncias.





“A empresa não possuía sequer uma oficina profissional para execução do serviço, ficando a manutenção a cargo de um profissional que não emitia notas fiscais dos serviços realizados e atendia as demandas dos veículos na própria sede da empresa. O profissional em questão chegou, inclusive, a prestar serviços na cozinha e limpeza de um hotel fazenda de propriedade do investigado”, explicou a polícia.



A empresa também apresentava problemas de gestão, caracterizando negligência por parte do proprietário.

“Tais como ausência de diretor clínico, a atuação do investigado como condutor socorrista sem atendimento das observâncias legais para tal e a ausência de funcionários contratados, sendo que os serviços eram realizados com funcionários “freelancer”.



A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a empresa Guardiões do Resgate, mas não houve retorno.





Relembre o caso





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h do dia 21 de dezembro de 2023. O motorista de uma ambulância, que pertence a uma empresa chamada “Guardiões do Resgate", teria perdido o controle do veículo e batido de frente com uma carreta.

Chovia na hora do acidente. Ele estava acompanhado de dois colegas de trabalho e transportava um casal, sendo que a mulher estava grávida. A reportagem apurou que os pneus da ambulância estavam carecas. A empresa responsável ainda não se manifestou.





O motorista e os dois funcionários morreram no local. Já o casal chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Santos Dumont, mas também morreu.

Todos os cinco eram de Juiz de Fora e teriam ido a Belo Horizonte para que a gestante de 32 semanas tivesse acesso a uma consulta especializada, já que o feto havia desenvolvido um problema cardíaco.