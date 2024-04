O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na noite de sábado (30/3), na Rua Padre Feijó, em frente ao número 1.225, entrada do Beco Augusto Papini, no Alto Vera Cruz, zona leste de Belo Horizonte.



O local é uma Boca de Fumo, que pertenceria à Gangue Orcrim Ita Bala, organização criminosa especializada no tráfico de drogas. A única informação obtida pela polícia é que a vítima era conhecida pela alcunha de “Vô”.



Os policiais militares que estiveram no local descobriram que a vítima morava numa casa alugada, no Beco Augusto Papini, 180. Eles foram até a casa do homem, mas não encontraram documentos. Apenas um papel da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa), com o nome de Daniel Gomes da Silva. No entanto, feita uma consulta da ficha criminal com esse nome, nada foi encontrado.



Segundo testemunhas, “Vô” teria contado que estava em recuperação e que tinha deixado um presídio graças a uma saída temporária, as conhecidas “Saidinhas”, mas isso não pode ser confirmado, devido à falta de documentação da vítima.



A morte



Uma testemunha contou ter visto o assassinato. Segundo ela, “Vô” estaria sentado, quando três homens se aproximaram a pé. Um deles sacou uma arma e atirou diversas vezes. A vítima levou tiros na cabeça, nuca, costas, pernas e braços.

Segundo uma outra testemunha, dois dos três homens são conhecidos e respondem pelos apelidos de “Tedim” e “Pelim”, que seriam seguranças do grupo do tráfico de drogas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil Leste.