Adolescente invadiu escola e esfaqueou a primeira servidora que encontrou; pais entraram em contato com a PM

Um adolescente de 17 anos esfaqueou uma servidora da Escola Estadual Tito Fulgêncio, no bairro Renascença, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (26/3). Ela está internada no Hospital João XXIII , em situação delicada, por ter levado quatro facadas, duas no braço esquerdo e duas nas costas. O adolescente, que antes já havia agredido os pais, foi apreendido pela Polícia Civil e será encaminhado para o Centro de Referência de Saúde Mental (Cersam).



A agressão ocorreu no final da tarde de quarta-feira (26/3). Segundo os pais do adolescente, o filho tem problemas psíquicos e faz tratamento desde os 12 anos, no Cersam.



Os pais contaram aos policiais que estavam em casa, na Rua Jacuí, também na Renascença, quando o filho pegou uma faca de cozinha e passou a ameaçá-los. Eles tentaram contornar a situação, mas o adolescente tornou-se agressivo, investindo contra a mãe e chegando a chutar a barriga dela.



Nesse instante, o pai entrou em luta corporal com o filho, tentando tomar-lhe a faca. No entanto, os dois caíram e o filho conseguiu se desvencilhar. Com a faca na mão, ele abriu a porta e gritou dizendo que iria cometer uma chacina.



Imediatamente, os pais entraram em contato com a Polícia Militar, que enviou uma viatura para o local. Os policiais deram início a uma busca e ao chegarem à escola encontraram a servidora caída, do lado de fora da escola, sangrando.



O adolescente estava no local com a faca e acabou apreendido. Ele deverá ser encaminhado ao Cersam, para que seja providenciada a sua internação, segundo os pais.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por meio de nota, lamentou a agressão sofrida pela servidora. Segundo o órgão, ela estava saindo do trabalho no momento que foi atacada e a comunidade escolar tem recebido apoio. "A Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana A, responsável pela coordenação da escola, juntamente com a direção da instituição, estão acompanhando de perto a situação, e seus servidores estão atuando na unidade e prestando o apoio necessário à comunidade escolar e à família da servidora", informou a secretária.

Ainda segundo o órgão, "as atividades pedagógicas da instituição acontecem normalmente nesta quarta-feira (27/03), quando profissionais do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) da SEE/MG realizarão uma ação de apoio e diálogo, oferecendo atendimento psicossocial aos servidores e estudantes, a fim de fornecer o suporte e o acolhimento necessários a todos da escola".