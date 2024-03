Uma pane elétrica é a hipótese, segundo o Corpo de Bombeiros, para o incêndio que destruiu um ônibus, da linha 8501, Engenho Nogueira-Maria Goretti, na noite desta terça-feira (26/3). O fogo começoui quando o veículo já estava próximo do ponto final, na rua José Isidoro de Miranda, no Bairro Maria Goretti, na região nordeste de Belo Horizonte.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo notou que as chamas começaram por baixo do painel, e teve a preocupação de encostar o coletivo longe da fiação elétrica.



Os passageiros foram instruídos por ele a descer do ônibus. A evacuação foi feita rapidamente. Pouco tempo depois, todos assistiram às chamas se alastrarem e destruirem o veículo.



Duas viaturas e um caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio.

Casas próximas foram atingidas. Janelas de vidro se quebraram por causa do calor forte e canos de água de PVC derreteram. Não houve feridos.