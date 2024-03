O líder de uma organização criminosa na Bahia, identificado com Eric Santana Mota e conhecido como 'Três de Ouros' do Baralho do Crime, foi preso nessa segunda-feira (25/3) em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após trocas de informações com policiais civis baianos.



Ele era um dos “alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública”, segundo a assessoria da polícia na Bahia. A prisão dele foi comunicada nesta terça-feira (26/3) pelas autoridades de ambos os estados.

Ao ser abordado pelas equipes em um estabelecimento comercial, ele apresentou um documento de identidade falso, sendo conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu.

“As investigações apontaram que o homem era líder do grupo criminoso atuante na capital baiana e nas cidades de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Marcionílio Souza. Ele foi indiciado por associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas”, informou em nota a Polícia Civil da Bahia.



Alvo da Operação Cruzador em 2019, ele passou a figurar, em 2021, como o “3 de Ouros” do Baralho do Crime — ferramenta criada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia para divulgar imagens dos indivíduos foragidos mais procurados do estado.