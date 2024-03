O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vai restringir o tráfego de veículos de grande porte nas rodovias estaduais de pista simples em três dias do feriado da Semana Santa. O objetivo é proporcionar maior segurança para condutores e melhor fluidez do trânsito nesses dias em que o fluxo de automóveis é intenso.

Veículos que se encaixam na categoria de grande porte, incluídos caminhões de cargas indivisíveis como bitrens e rodotrens, combinações de veículos de carga (CVC) e combinações de transporte de veículos (CTV), não poderão circular em pistas simples estaduais nesta quarta-feira (27/3), de 15 às 22h; na quinta-feira (28/3), de 6h às 12h, e no domingo de páscoa (31/3), das 16h às 22h.



O motorista que infringir as restrições impostas pelo Departamento de Estradas e Rodagens estará sujeito a multa, perda de quatro pontos na carteira e retenção do veículo até o término do horário de restrição.



Leia também: PMMG realiza megaoperação da Semana Santa nesta quarta (27/3)

Serviços de escolta oficial para veículos superdimensionados também estarão suspensos no feriado da Semana Santa, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o DER-MG atuarão em outras ações de segurança viária, informa também a Agência Brasil.



Violência nas estradas



Em 2023, dez pessoas morreram e 107 acidentes foram registrados durante a Operação Semana Santa 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Ao todo, 134 pessoas ficaram feridas.

Segundo levantamento feito pelo Estado de Minas no ano passado, de acordo com dados do período entre 2020 e 2022, a Quinta-Feira Santa e a Sexta-feira Santa são as datas com maior concentração de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais mineiras.