Um assassinato, de um jovem, de 20 anos, foi registrado por volta de 21h, da noite dessa segunda-feira (25/3), no Bairro Pedra Branca, em Caeté, na Grande Belo Horizonte. As suspeitas são de que o crime tenha relação com a guerra do tráfico de drogas.



Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, moradores do bairro ligaram para a Central da PM informando que tinham ouvido tiros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo do jovem, caído, ao lado de sua motocicleta, uma Titan. O crime aconteceu a menos de um quarteirão da casa da vítima.



Segundo os policiais, testemunhas contaram que os matadores estariam numa motocicleta, uma Twister, preta. Os assassinos teriam estacionado próximo à casa da vítima e quando ela apareceu, a Twister foi ligada e os disparos efetuados, com os criminosos fugindo em seguida, mas antes disso, pararam ao lado do corpo e deram mais tiros.

Existem informações, segundo a PM, de que a vítima estava enfronhada no tráfico de drogas. Provas desse envolvimento estariam em mensagens do telefone da vítima, mas o aparelho foi recolhido pelo pai do jovem, que desapareceu com o mesmo. O pai da vítima confirmou tê-lo apanhado, mas que não sabia onde tinha colocado.



Os policiais tiveram, ainda, a informação de que a vítima teria combinado de entregar uma carga de drogas aos autores do crime, mas isso não aconteceu e por isso, o crime aconteceu.



Uma consulta no sistema da polícia revelou que o jovem morto já tinha passagem pela polícia, por crime de ameaça, a um homem de 24 anos. Familiares da vítima disseram que ele tinha uma dívida com o tráfico, de cerca de R$ 60 mil. O pai do jovem foi levado para a delegacia.