A Polícia Civil de Januária, no Norte de Minas Gerais, cumpriu, nessa quarta-feira (20/3), mandados de prisão preventiva expedidos contra dois homens, de 19 e 29 anos, investigados por homicídio. A vítima do crime é um adolescente de 15 anos, morto no dia 9 de setembro de 2023, quando se banhava no Rio São Francisco. As investigações apontaram que o crime está relacionado a uma antiga rixa entre grupos de bairros rivais.

Segundo os policiais, o crime aconteceu quando a vítima estava no rio com outras quatro pessoas e foi surpreendida por um adulto e um adolescente de 13 anos. A dupla chamou a vítima pelo nome e, em seguida, disparou contra ela, atingindo-a no tórax, perna e ombro. O adolescente teve morte imediata.

Em 26 de setembro, os investigadores apreenderam o celular do adolescente de 13 anos e, conseguiram assim, reunir provas sobre a participação de outros dois suspeitos, presos na quarta-feira. Eles seriam executor e mandante da morte.

Os policiais também conseguiram recuperar uma motocicleta que havia sido furtada no dia 12 de março.

Briga de gangues

As investigações apontaram que o crime está relacionado a uma antiga rixa entre grupos de bairros rivais, e que foi reiniciada em 2022 e originou confrontos armados.

Segundo o delegado Farley Guedes, esse conflito envolve grupos de dois bairros: Vila Margareth e São Domingos. O suspeito de 29 anos exerceria a função de líder do grupo atuante no Bairro Vila Margareth, enquanto a vítima residia no outro bairro.

Farley explica que o homem de 29 anos é apontado como um dos principais responsáveis por alimentar a rixa entre os grupos. “Ele fomentava uma série de conflitos entre as facções, que originaram diversos crimes violentos, como homicídios, tentativas de homicídios, roubos, entre outros, portanto a prisão dele trará tranquilidade para os moradores de Januária”, ressaltou Farley.