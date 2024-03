Um mineiro de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está mais perto da beatificação. O padre Libério Rodrigues Moreira (1884-1980) foi reconhecido, nesta quinta-feira (14/3), como Venerável, conforme divulgou o Vaticano.

Em audiência com o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, o papa Francisco autorizou a promulgação de decretos referentes a 19 beatos e sete novos veneráveis, incluindo o religioso mineiro que morreu em Divinópolis e se encontra sepultado em Leandro Ferreira, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Legiões de peregrinos visitam o túmulo dele em busca de graças por sua intercessão.

“Fomos surpreendidos hoje com esta notícia que nos traz muita alegria. Venerável significa o reconhecimento do padre Libério como digno de respeito, um religioso que teve uma vida de virtudes em grau de santidade”, comemorou o bispo da Diocese de Divinópolis, dom Geovane Luís da Silva.

Diante do reconhecimento pela Santa Sé, foi criada, na Cúria de Divinópolis, a Comissão Diocesana para administração dos bens da causa de beatificação do Servo de Deus – Padre Libério, que viveu a maior parte da vida em Leandro Ferreira. Para a beatificação será necessária a comprovação de um milagre. “Vamos fazer um levantamento das graças alcançadas”, explicou dom Geovane.

“Padre Libério estudou no seminário de Mariana (Região Central de Minas) e trabalhou em Mateus Leme, Nova Serrana e outras cidades mineiras”, destacou dom Geovane. Em 19 de maio, na Matriz de São Sebastião, em Leandro Ferreira, será celebrada missa para apresentação dos membros da Comissão Diocesana e dar início aos trabalhos em prol da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Libério. “Ele morreu na Vila Vicentina, em Divinópolis, no meio dos pobres”, ressaltou o bispo.

Mártires



Na lista divulgada pelo Vaticano, há um sacerdote guilhotinado na Alemanha durante o nazismo e 15 religiosas alemãs mortas por soldados do Exército Vermelho ou em campos de concentração na Rússia. Entre os mártires, estão Max Josef Metzger, sacerdote diocesano, fundador do Instituto Secular Societas Christi Regis, morto em 17 de abril de 1944, na Alemanha.

Foram reconhecidas beatas, pela Santa Sé, Cristophora Klomfass e e suas 14 companheiras da Congregação das Irmãs de Santa Catarina Virgem e Mártir, mortas pelo regime comunista soviético, em 1945. Elas residiam na Prússia Oriental durante a invasão do Exército Vermelho, entre janeiro e novembro de 1945.