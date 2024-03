O final de semana em Belo Horizonte será de céu fechado e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. Segundo a Defesa Civil municipal, neste sábado (9/3), o dia será de céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima prevista foi de 18°C e a máxima fica na casa dos 30ºC. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50% à tarde.

No domingo (10/3), o céu fica parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, raios e trovoadas ocasionais, a qualquer hora. Os termômetros devem oscilar entre 20°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% no período da tarde.

Final de semana em Minas

Fim de semana de tempo instável, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com as típicas pancadas de verão, em grande parte de Minas Gerais. No sábado, o Sul e a Zona da Mata tendem a ter chuvas mais intensas, ainda que passageiras. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

No domingo, a tendência é de intensificação das áreas de instabilidade também no oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As pancadas de verão ocorrem preferencialmente à tarde, como resposta a combinação entre o ciclo diurno de aquecimento e umidade, podendo ser localmente forte, com grande acumulado de chuva em pouco tempo.