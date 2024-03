Um homem que não teve a idade informada caiu de uma altura de 8 metros dentro do Ribeirão Arrudas, no fim da tarde desta quarta-feira (6/3), na altura do Bairro Calafate, região Oeste de Belo Horizonte.



O incidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local por volta das 16h. Conforme os militares, a vítima foi encontrada com escoriações pelo corpo e estava sentada e consciente, próxima do ribeirão.

Vale dizer que a forte chuva que caiu na capital nesta tarde levou a Defesa Civil a bloquear a Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste da capital e no Barreiro.

A interdição aconteceu por volta das 17h devido ao risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas. No entanto, a via foi totalmente liberada às 18h30.