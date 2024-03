Um homem foi preso em Governador Valadares, o Vale do Rio Doce, depois de ter sido flagrado roubando uma loja de equipamentos para cavalos, a Selaria Texas, na Rua Benjamin Constant, 752, no Centro. O suspeito de 24 anos, de nome S. S. S., também conhecido como "3 S", é conhecido do dono e chegou inclusive a se solidarizar com as perdas da loja, acreditando que não seria pego.

O estabelecimento, no entanto, possui câmeras de filmagem, que registraram toda a ação do ladrão. Ele pulou uma grade nos fundos da loja, arrombou a porta de trás do estabelecimento e levou R$ 1 mil, US$ 250, 23 canivetes importados e quatro passaportes.



Numa das imagens, bem de frente para o balcão da loja, o suspeito ficou de frente para a câmera, o que não levantou dúvidas sobre o fato de a autoria do crime ter sido de 3 S.

O dono do estabelecimento entregou as imagens à Polícia Militar, que foi até a casa do ladrão e o prendeu. Um policial de Governador Valadares resumiu: o suspeito 'fingiu de égua', mas se deu mal.