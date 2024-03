Dois homens, de 38 e 42 anos, foram presos suspeitos de assaltarem um ônibus da linha 4610, que faz o bairro Itacolomi para Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (5/3), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do coletivo contou que parou em um ponto para o desembarque de passageiros quando a dupla entrou e o ameaçou com uma faca. Eles pegaram entre R$ 40 e R$ 50 da gaveta do ônibus e fugiram.

O suspeito de 42 anos foi localizado com a ajuda de denúncia anônima. O homem de 38 foi encontrado depois de rastreamento na região. Ainda em posse de uma faca, o suspeito ameaçou os policiais e disse que esfaquearia quem se aproximasse.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, para preservar a integridade da equipe policial, os militares atiraram contra o homem, que foi atingido na perna direita, caiu ao solo e foi detido. O suspeito recebeu atendimento médico no Hospital João XXIII.

O homem tem passagem pela polícia por outros quatro roubos, todos com as mesmas características.

A faca usada no crime e o dinheiro do coletivo foram apreendidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.