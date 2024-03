Um menor foi apreendido, com 1.289 pinos de cocaína, no Beco São Geraldo, sem número, no Bairro Vila Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (5/3).

Segundo a Polícia Militar (PM), que efetuou as apreensões, existe um conflito envolvendo pessoas da Vila Paraíso com habitantes da Vila Barraginha. Por trás dessa disputa, está o comando do tráfico de drogas do Aglomerado da Serra.

O objetivo dos traficantes da Serra é o de controlar a venda de drogas na Vila Paraíso, que hoje tem forte influência de traficantes da Vila Bernadete, no Bairro Buritis.

A partir de uma denúncia anônima, os policiais chegaram até um barracão onde estava a cocaína. A droga, segundo os militares, era guardada pelo menor apreendido. “Ele tomava conta da droga para o pessoal do Aglomerado da Serra”, diz o sargento Seabra, do 5º Batalhão da PM. “O menor apreendido é um funcionário do tráfico."

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Menores, e a droga, ao setor de narcóticos da Polícia Civil, que tenta descobrir quem é o dono dela e também sua origem.