A Região Nordeste se tornou a regional com maior número de casos confirmados em Belo Horizonte, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (5/3). Em quatro dias, 424 novos casos foram registrados na região, que ultrapassou Venda Nova. Ao todo, a área totaliza 1.649 confirmações.

Até sexta-feira (1/3), Venda Nova liderava os rankings, mas, agora, a regional se encontra no terceiro lugar entre as regiões com maior incidência da doença, com 1.545 casos. O aumento de casos em Venda Nova, nos últimos quatro dias, foi de 120.

Ao todo, a capital acumula 42.698 casos notificados, sendo 9.959 confirmados. O aumento de confirmações foi de 12% no mesmo período. Já os óbitos confirmados pela doença tiveram um aumento de 71,5%, passando de sete para doze mortes.

Neste ano, também foram confirmados ainda 769 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte. O número de mortes em BH continua 1. Na sexta-feira (1/3), os casos de chikungunya eram de 616. Como a dengue, também houve aumento, mas de 25%. Não há casos de zika confirmados na capital.

Veja as regionais com maior incidência de dengue