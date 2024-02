Um homem, de 49 anos, suspeito de tentar furtar chácara de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quarta-feira (21/2), ficou gravemente ferido depois de ser atacado por um cão pitbull. Ele teve o antebraço amputado.

O responsável pela chácara, segundo relato ao registro da Polícia Militar (PM), teve dificuldade para retirar o pitbull de cima do suspeito. Em seguida, ele acionou a PM.

O suspeito, ainda conforme a PM, que possui passagens policiais por furto, roubo e ameaça, sofreu dilacerações nas canelas e tornozelos, na mão esquerda, com mostra de tendões, e lesões leves no antebraço direito e lado direito do peitoral.

Segundo nota da assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), o homem, inicialmente, deu entrada no pronto socorro do hospital. “Ao verificar que o paciente tinha lesão exposta o encaminhou direto ao centro cirúrgico, onde ele passou por cirurgia e teve o antebraço amputado”, continua a nota.

Ainda conforme o HC-UFTM, o homem está internado no setor de enfermaria ortopédica do hospital para manutenção de antibiótico e tratamento de feridas, sem previsão de alta hospitalar.

Segundo suspeito foragido

O responsável pela chácara, alvo da suposta tentativa de furto, também relatou para a PM de Uberaba que, inicialmente, viu que a concertina do muro estava danificada. Depois disso, ele contou que ao abrir o portão e entrar no local se deparou com o homem deitado no solo. Ele estava com vários ferimentos na mão esquerda e na região da canela/tornozelos, ocasionados pelo cão que vigia o local. Foi nesse momento que ele disse que teve dificuldade para retirar o pitbull de cima do suspeito.

Também consta no registro policial que havia um segundo suspeito de tentar furtar a chácara, porém o mesmo, que não foi identificado, evadiu tomando rumo ignorado.