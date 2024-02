A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta quarta-feira (21/2) que abriu inscrições para 880 vagas em cursos de idiomas voltadas a estudantes da rede municipal de ensino da capital. No entanto, a população de modo geral também pode pleitear uma oportunidade.



As vagas disponíveis estão divididas da seguinte forma: inglês (320), espanhol (150), italiano (90), alemão (60), mandarim (60), árabe (30), francês (90) e, por fim, 80 oportunidades para o curso de português como língua acolhedora para estudantes estrangeiros.

Inscrição



Os estudantes podem fazer as inscrições, gratuitas, até a próxima quarta-feira (28/2) na internet (clique aqui). Os alunos contemplados com uma das vagas serão comunicados no dia 29 de fevereiro, por meio do e-mail informado no momento da inscrição.



Os critérios para a escolha dos estudantes serão a ordem de inscrição e a faixa etária da turma. A regra vale para alunos da rede municipal, outras redes e a comunidade em geral.



Início das aulas



As aulas começarão em 3 de março deste ano, e o término está previsto para 17 de julho. Os cursos serão oferecidos nas modalidades on-line e presencial. Caso opte pelo presencial, as aulas ocorrerão na unidade do Clic, localizada no prédio da SMED: Rua Carangola, 288, Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul. O deslocamento dos estudantes para as aulas presenciais é de responsabilidade das famílias ou responsáveis. As aulas on-line acontecerão pela plataforma Google Meet.

A previsão da Secretaria Municipal é ofertar os cursos também para os profissionais da Educação ainda neste mês.