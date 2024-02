Justiça determina que operadora de telefonia regularize sinal de celular no interior

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve na Justiça uma liminar exigindo que a operadora Vivo regularize o serviço de telefonia móvel em Espera Feliz, município da Zona da Mata mineira, após reclamações dos moradores sobre falhas constantes no serviço.

Os usuários encaminharam um abaixo-assinado ao Ministério Público, o que resultou na decisão que obriga a empresa a realizar reparos, substituições e ampliação dos equipamentos em até 90 dias. Caso contrário, a Vivo enfrentará multas de até R$ 10 mil diários.

Entre as queixas dos clientes estão a indisponibilidade frequente no sinal de celular, interrupções em chamadas telefônicas, conexão instável da internet e dificuldades na transmissão de dados.

Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Espera Feliz, em novembro de 2023 o serviço ficou indisponível entre os dias 13 e 16 para sinal de telefonia e transmissão de dados.

Ao ser questionada pelo MPMG sobre os problemas relatados pelos consumidores, a Vivo informou que o serviço de telefonia e de internet está funcionando regularmente.

Sobre essa e outras afirmações prestadas pela empresa em relação à regulamentação do serviço, a Promotoria de Justiça do município solicitou à Justiça a prova de que a empresa telefônica cumpre as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para assegurar a regularidade, continuidade e eficiência dos serviços de telecomunicação móvel em Espera Feliz.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice