Um homem, de 40 anos, investigado por estupro contra uma jovem, de 19, em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (21/2) em Manga, no Norte de Minas Gerais, após mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paranaense.

Conforme aponta a investigação, suspeito e vítima mantinham um relacionamento há pouco tempo. Depois que o casal saiu de uma festa, o homem, aproveitando-se do estado de embriaguez da namorada, decidiu levá-la para a casa dele e, depois que ela adormeceu, a estuprou.

Após a Justiça expedir o mandado de prisão, ele fugiu para a cidade de Montalvânia, também situada na Região Norte do estado. As autoridades, então, conseguiram realizar o rastreio ao analisar imagens de radares e, assim, estabelecer o trajeto feito durante a fuga.

Com isso, ele foi preso no município de Manga e conduzido à delegacia do município para formalização do cumprimento do mandado. Conforme a Polícia Civil, o homem foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia não disse quando o crime aconteceu. Também não foi especificado como o estupro foi descoberto, tendo em vista que a vítima estaria desacordada no momento da violência sexual.