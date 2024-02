O Governo de Minas autorizou a realização de um novo concurso público para a contratação de 321 professores de nível superior em diversas áreas na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), no Norte de Minas.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, durante uma audiência com o reitor da universidade, professor Wagner de Paulo Santiago, na última quinta-feira (14/2), em Belo Horizonte. A informação foi divulgada nessa terça (20/2).

De acordo com a Unimontes, o último concurso com vagas destinadas a professores de nível superior foi autorizado em 2014 e homologado em 2015. O processo seletivo foi concluído em 2019, com o preenchimento de 468 vagas.

O reitor ressalta que, a partir de agora, serão adotadas medidas para elaboração dos editais do concurso pela Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) e pela Comissão Especial Permanente, a qual é responsável pelas atividades relativas aos concursos públicos. O processo contará com a participação da comunidade acadêmica, por meio dos departamentos.

Para o vice-reitor da instituição e presidente da Comissão Especial Permanente, professor Dalton Caldeira Rocha, o concurso público visa à garantia de direitos ao professor e permite que ele possa ministrar as aulas de maneira mais confortável.

De acordo com a Unimontes, a previsão é de que os editais sejam divulgados no primeiro semestre de 2024. A data ainda não foi informada.

A realização do concurso público para professor da universidade foi autorizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin), em atendimento à demanda apresentada pela universidade.