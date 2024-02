Interessados devem ir a unidade do Sine no Centro de BH ou no Barreiro com documento de identidade e carteira de trabalho

A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com as redes de supermercados Assaí, Super Nosso, EPA e Mineirão, promovem, nesta quarta-feira (21/2) e quinta-feira (22), um mutirão de oferta de empregos. A ação será realizada no Sine Municipal, localizado no BH Resolve, no Centro, e no Sine Barreiro.

Leia: Dengue em Minas: já são 19 mortes registradas em decorrência da doença





Conforme a prefeitura, serão ofertadas 430 vagas, distribuídas entre os seguintes cargos: operador de caixa, operador de vendas, fiscal de loja, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, sushiman, repositor de mercadorias, forneiro de padaria, auxiliar operacional de logística, motorista de caminhão, ajudante de açougueiro, encarregado de manutenção e padeiro.





Os interessados deverão comparecer a um dos dois postos do Sine com documentos de identificação, com RG e CPF, e da carteira de trabalho - física ou digital. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Pessoas com deficiência também podem participar do mutirão. Para alguns cargos é exigida experiência mínima de seis meses.





“Este mutirão para oferta de empregos em parceria com grandes redes de supermercado é resultado do incansável empenho para promoção da empregabilidade e geração de renda na capital mineira. O compromisso e a visão estratégica do prefeito Fuad Noman têm sido fundamentais para a realização de iniciativas como essa, que impactam positivamente a vida dos cidadãos de Belo Horizonte. Estamos trabalhando para contribuir com o desenvolvimento econômico e social da cidade”, afirma Luiz Otávio Fonseca, subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Confira endereço das unidades do Sine onde vai acontecer o mutirão