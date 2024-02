Uma mulher de 37 anos, diagnosticada com a doença de Parkinson, diz que foi estuprada em Cataguases, na Zona da Mata mineira, depois de anunciar a venda de telhas nas redes sociais. O suspeito é um homem de 37 anos, que, conforme o registro da ocorrência, mostrou interesse na compra e foi ao endereço fornecido, quando teria cometido o crime sexual nessa segunda-feira (19/2). Ele foi preso.

A polícia foi acionada por um amigo da vítima, que recebeu uma mensagem da mulher relatando o ocorrido e pediu ajuda. Ao chegar ao imóvel dela, ele encontrou o portão aberto e a amiga em estado de choque.

A vítima confirmou a violência sexual assim que a PM chegou. Ela disse aos militares que há cerca de uma semana anunciou a venda das telhas em uma rede social. O suspeito, quando chegou, supostamente com interesse em fazer negócio, encontrou o portão destrancado — mania que, segundo ela, decorre da dificuldade de locomoção por causa da doença.

Ao acessar o interior da residência, o homem flagrou a vítima saindo do banho, quando a agarrou e a abrigou a manter relações sexuais com ele, que fugiu em seguida. Ela foi levada a um hospital do município.



Identificado pela polícia por meio dos dados telefônicos, o agressor foi encontrado na própria casa e — na frente da sua companheira — negou o crime. Na delegacia, ele confirmou que conhecia a mulher, mas voltou a negar que a tivesse estuprado.