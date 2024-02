A empresa mineira Aero Engenharia vem se destacando no mercado pela iniciativa inovadora de combate à dengue. Por meio de drones e tecnologia própria, ela é pioneira no desenvolvimento de solução 100% remota de enfrentamento ao Aedes aegypti.

Nomeado de Techdengue, o projeto disponibiliza informações inteligentes para auxiliar na tomada de decisões estratégicas em prol da saúde pública. O CEO da Aero Engenheria, Cláudio Ribeiro, afirma que "a solução traz ao gestor público uma nova forma de visualização e interpretação do problema no contexto urbano”.

Diante do cenário de epidemia de dengue, a solução já foi executada em municípios mineiros, como Brumadinho, Contagem e Belo Horizonte. O CEO conta que, a demanda pelo projeto e uso dos drones aumentou entre 50 e 60%, em comparação ao período de dezembro de 2022 a dezembro de 2023.

Ao todo já foram mapeados 16.200 hectares, 44.300 locais de possíveis focos de reprodução do mosquito identificados, 5.450 focos tratados e mais de 128 terabytes de informações geradas.

Como funciona o Techdengue

A primeira etapa é o mapeamento. Nela, drones sobrevoam o território e fazem a captura de imagens georreferenciadas, e, a partir daí, é possível identificar os principais pontos de reprodução do mosquito. "Com isso, é dado ao município a informação de onde estão os focos, com referenciais e coordenadas geográficas, para que o gestor público possa conhecer o desafio enfrentado pelo município”, explica Cláudio Ribeiro.

Depois disso, a gestão retorna à empresa, os pontos que não foram passíveis de solução. “Com essa informação em mãos, temos a próxima etapa, onde o problema já está definido, bem como a estimativa da quantidade de inseticida que precisa ser depositada naquele local”.

Os drones utilizados ficam responsáveis por realizar a dispersão de larvicida nos locais que apresentam risco de reprodução do Aedes aegypti, com índice de assertividade acima de 95%.

Atenta à preservação ambiental, a Aero Engenharia também realiza um processo de tratamento sustentável. As pastilhas utilizadas são recomendadas pelo Ministério da Saúde e promovem o balanço adequado entre a eficácia para o controle das larvas aliado à proteção do meio ambiente.

Incentivo financeiro

Para ampliar a cobertura de combate à proliferação da doença, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais liberou incentivo financeiro para todos os municípios mineiros para a implementação da tecnologia, dada a efetividade dos drones no combate às arboviroses. O Techdengue, único no Brasil que realiza o tratamento e profilaxia de forma 100% remota, consegue atuar em áreas de difícil acesso, onde os agentes de controle não fazem cobertura.

Foi estabelecido, durante os anos de 2024 e 2025, o repasse de R$ 30 milhões para a contratação dos serviços. Cláudio Ribeiro destaca que cerca de 50% da verba já foi distribuída às cidades. “A resolução é voltada para o uso e fornecimento da tecnologia e tratamento voltado às arboviroses”.

Resultados em BH

De acordo com o CEO da Aero Engenharia, apenas em 2023, foram mais de 12 mil hectares mapeados, o que equivale a 12 mil campos de futebol.

O mapeamento identificou mais de 35 mil possíveis pontos de reprodução do Aedes aegypti, e, por meio de análises estatísticas, foi possível constatar que a efetividade média do tratamento, foi constatada a erradicação média de 91% dos focos inicialmente encontrados.

