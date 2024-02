Um homem de 32 anos foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por extorsão mediante sequestro do próprio filho. O suspeito foi localizado na sexta-feira, 16 de fevereiro. A mãe da criança era vítima de violência doméstica e tinha medida protetiva contra o homem.



Segundo a Polícia Civil, a mãe, de 19 anos, procurou a delegacia na sexta-feira passada (16) para denunciar que seu filho, de 1 ano, havia sido levado pelo pai no dia anterior e que o genitor se negava a informar onde estava com a criança.

A delegada Letícia Müller, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), diz que, diante da insistência da mãe para saber o paradeiro da criança, o pai começou a condicionar o retorno do filho mediante pagamento. “O genitor afirmou que apenas entregaria a criança caso ela realizasse um Pix naquele momento no valor de R$ 5 mil. A partir do momento que ela afirmou que não teria o dinheiro, o genitor começou a fazer espécies de ameaças. ”

Com a investigação, a polícia identificou que o pai da criança tinha parentes em Ribeirão das Neves, e a localização do homem e do filho foi identificada. Segundo a delegada, a criança estava com fome e com a fralda suja, mas a integridade física estava preservada. O homem, que já tinha passagens pela polícia por violência doméstica e por tráfico de drogas, foi preso em flagrante.

A mãe da criança relatou à polícia que já sofria ameaças, inclusive, envolvendo o filho mais velho.

Extorsão mediante sequestro

O caso, apesar de não existir uma guarda judicial definida estabelecendo quem teria a guarda da criança, se configura como extorsão mediante sequestro a partir do momento que o homem tentou extorquir a mulher, segundo a delegada Letícia Müller. “Passou a ser um sequestro quando ele pegou o filho, tirou da guarda da mãe, e começou a ameaçá-la,” afirmou a delegada.