Diante da imensidão das Gerais, contemplada do alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas apresenta um projeto para atrair ainda mais visitantes às solenidades da Semana Santa (de 24 a 31 de março). Na manhã desta segunda-feira (19), após missa celebrada pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, o governador Romeu Zema lançou o projeto turístico “Minas Santa 2024”, envolvendo cerca de 600 municípios mineiros.

Segundo o governador, "o objetivo é fazer o que dom Walmor vem fazendo no

santuário da Serra da Piedade, um atrativo turístico que reúne beleza, fé cristã e patrimônio cultural". Assim, "queremos estender este trabalho para todas as regiões de Minas, pois fé, cristianismo e turismo caminham juntos. Temos condições de fazer, na Semana Santa, o mesmo sucesso dos eventos que realizamos no Natal, réveillon e carnaval".

Destacando que 60% do patrimônio sacro do país está em Minas, dom Walmor disse que o Minas Santa é um convite a um caminho especial de tradições mineiras importantes permeadas por nobreza, fraternidade e solidariedade. Para fortalecimento do turismo, de forma especial à Serra da Piedade, que recebe anualmente cerca de 500 mil pessoas, o arcebispo pediu o empenho de Romeu Zema e demais autoridades para as prometidas obras de duplicação da rodovia BR-381, que liga BH Vitória (ES). O serviço foi anunciado pelo presidente Lula em recente viagem a Minas, mas sem data de execução.

No projeto turístico lançado hoje, o governo de Minas atua por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) e Fundação Clóvis Salgado. Há apoio da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), Associação Mineira dos Municípios (AMM), Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, (Fecitur), Associação das Cidades Históricas e representações religiosas.

Investimento

Período de procissões, ofícios em latim, missas solenes, encenações da Paixão de Cristo e ritos que remontam ao século 18, a Semana Santa em Minas recebe cada vez um número maior de visitantes. “Vamos promover a Semana Santa como atrativo turístico, lembrando que há muitas cidades com bens reconhecidos como patrimônio imaterial”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira. A expectativa é se que sejam injetados R$ 5 bilhões na economia. Conforme a Secult, 36% dos turistas que visitam Minas têm como principal motivação conhecer os bens religiosos e riqueza histórico-cultural.

"Nosso objetivo continua sendo posicionar Minas como principal destino turístico do país durante a Semana Santa, dando protagonismo às diversas expressões culturais religiosas (católicas, evangélicas e das afromineiridades) relacionadas à fé, e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial", ressaltou o secretário. Ele adiantou que, em BH, haverá encenação da Paixão de Cristo, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, com todos os setores artísticos da Fundação Clóvis Salgado.

Leônidas explica que, no ano passado, não foi o carnaval o maior responsável pelo “boom” no turismo de Minas: “No mês de abril, quando ocorreu a Semana Santa, na primeira versão do Minas Santa, registramos um crescimento de 730% acima da média nacional, no setor turístico”. No programa, “os municípios apresentam as atividades referentes ao período e, então, nós oferecemos todo esse patrimônio, como ocorre na Europa, como atrativos. É o turismo da fé, e nós temos aqui a arte barroca, igrejas, imagens, enfim, um grande acervo”, diz o titular da Secult.

Ação positiva

A iniciativa inclui a divulgação da programação da Semana Santa de todas as cidades no Portal Minas Gerais, nas redes sociais do governo e no blog Daqui de Minas. "Trata-se de um projeto muito positivo, pois mostra as maravilhas de cada região, abrindo as portas aos visitantes ", observou a secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio do Serro (Vale do Jequitinhonha), Grasielle Reis. Ao lado, o secretário Municipal de Cultura de Conceição do Mato Dentro (Região Central), Daniel Ribeiro, lembrou que cada cidade tem suas tradições, e, no caso de seu município, tanto na sede como nos três distritos, a exemplo de Córregos.

Centenário

O presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais E prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, esteve presente à reunião no alto da Serra da Piedade, onde há duas basílicas – uma delas, a ermida do século 18, a menor basílica do mundo, guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). A associação congrega 30 municípios, com quatro patrimônios culturais mundiais (Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e a Pampulha, em BH) e mais de 50% de todo o patrimônio histórico tombado no Brasil.

Na avaliação de Angelo Oswaldo, a iniciativa tem importância para divulgar a Semana Santa e todas as cerimônias realizadas desde o período colonial.

Em Ouro Preto, a Semana Santa terá um evento paralelo: a celebração, com um seminário, do centenário da visita da "caravana modernista ", dois anos após a Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Integravam o grupo a artista plástica Tarsila do Amaral, o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, o escritor Mário de Andrade e outros.