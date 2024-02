O Hospital Júlia Kubitschek (HJK), localizado no Bairro Milionários, Região do Barreiro, irá ampliar o atendimento para pacientes com sintomas de dengue, de acordo com o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Atualmente, o atendimento na unidade de hidratação, inaugurada no início de fevereiro, é das 7h às 19h, todos os dias da semana.

“Conversei ontem com o secretário municipal de saúde de BH, Danilo Borges, sobre a necessidade de abrir novos locais de atendimento. Por isso, me comprometi em aumentar o atendimento no Júlia para 24h. Vamos também abrir novos leitos de internação”, afirmou o secretário em coletiva realizada nesta sexta-feira (16/2).

“Estamos conversando para, juntos, abrirmos mais atendimento. Nunca tivemos tantos casos, BH vive seu pico epidêmico, temos uma espera grande nos hospitais, mas temos que reforçar que o número de letalidade está menor. Isso mostra que nossas ações de capacitação de profissionais de saúde estão dando certo”, complementou ele.

O HJK conta, atualmente, com 21 poltronas para atendimento a pacientes que precisam receber hidratação venosa e 30 cadeiras para hidratação oral. A unidade de hidratação também possui sala de triagem, dois consultórios médicos, duas salas para hidratação venosa e um espaço para hidratação oral. A capacidade de atendimento pode chegar a 300 pessoas por dia.

Baccheretti também enfatizou que as regiões de Venda Nova e do Barreiro são as que mais possuem volume de buscas por atendimento. No estado de Minas Gerais, até esta sexta, foram registrados 194.801 casos prováveis de dengue, sendo 67.592 confirmados. A previsão é de que o número de casos ultrapasse os 600 mil no estado – recorde batido em 2016.



Conforme o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), até o momento foram confirmadas 18 mortes e outras 105 estão sendo investigadas. Em Minas Gerais, também foram registrados 15.727 casos de chikungunya confirmados e uma morte. Outros 23.628 casos suspeitos e 16 óbitos estão sendo investigados. Também há um caso confirmado de zika e outros 22 em investigação.