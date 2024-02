Susana Vieira, apresentadora do Central do Carnaval

O Central do Carnaval, da TV Alterosa, primeiro programa de TV a fazer a cobertura carnavalesca em Minas Gerais, terá como convidados deste sábado (17/2) a Corte Momesca de BH, o grande nome do samba Fabinho Terreiro e a Banda do Marcão.

Sucesso de audiência, a quarta e última edição do programa será transmitida para todo o estado, ao vivo, das 13h30 às 14h15, diretamente dos estúdios da TV Alterosa. No mesmo horário, o DJ Pedro Sampaio puxará seu primeiro trio elétrico em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, no Centro.

Um dos maiores nomes do samba de Minas Gerais, Fabinho do Terreiro, será um dos convidados deste sábado. Fabinho, que fez de BH seu grande terreiro, teve músicas registradas por Zeca Pagodinho e Neguinho da Beija-Flor. O sambista também se apresentou ao lado de outros grandes nomes do gênero, como Leci Brandão e Martinho da Vila. Ao todo, possui 100 sambas gravados e participações em LPs e CDs.

Além do cantor, a Banda do Marcão, muito conhecida na capital mineira, também estará presente no programa, animando o público. Atualmente, possui seu próprio bloco e faz sucesso em várias cidades de Minas.

Para encerrar o programa, a Corte Real Momesca de BH não poderia ficar de fora. Eleitos em dezembro, Wallace Guedes, Aline Caldeira e Raíssa Medeiros são, respectivamente, o rei momo, a rainha e a princesa Momos e fortalecem o espírito carnavalesco da capital em 2024.

A TV Alterosa conta com mais de 30 profissionais dedicados à produção e transmissão ao vivo do Central do Carnaval, que é apresentado por Susana Vieira, repórter da Alterosa.

O gerente de jornalismo da Alterosa, Ricardo Carlini, conta que o encerramento será único. “Teremos o maior nome do samba de Minas Gerais, que é o Fabinho do Terreiro, presente conosco, ao vivo, cantando as histórias do samba. Então não poderia encerrar de maneira mais especial e honrando a tradição e a história do carnaval do estado”, relata.

O programa também será disponibilizado no canal do YouTube da TV Alterosa na segunda-feira. O Central do Carnaval, de volta após uma pausa provocada pela pandemia, está sendo um sucesso, de acordo com Carlini.

Ele comenta com entusiasmo que o carnaval de 2025 está “logo ali”. “Recebemos grandes artistas, mas não é possível atender a todos os blocos e artistas de BH. Logo chega o carnaval, né? Daqui um ano já chega de novo e o Central do Carnaval voltará com sucesso”, conta.

Carlini reforça, ainda, o quanto a Central do Carnaval faz parte do crescimento do carnaval em Minas Gerais e, principalmente, em Belo Horizonte. “A atração nasceu lá no passado e, por isso, ele é este sucesso e continua sendo. É o único programa de carnaval da televisão mineira. Nunca houve e ele é o único até hoje na TV mineira”, conclui.