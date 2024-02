O cantor sertanejo Thales Lessa pagou fiança de 5 salários mínimos, equivalente a R$ 7.060,00, e teve liberdade provisória concedida. Ele havia sido denunciado, preso em flagrante e encaminhado para sistema prisional de Araxá na última segunda-feira (12/2) por importunação sexual contra massagista, em hotel da cidade.

O artista deixou a prisão na tarde desta terça-feira (13/2) após decisão do juiz Rodrigo Caríssimo durante audiência de custódia. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Araxá investiga o caso.

A Franco Texeira Advogados, que atua na defesa do cantor, divulgou nota à imprensa. Um dos trechos destaca que “as alegações contra Thales Lessa não refletem a verdade dos fatos”.

“Confiamos que uma análise imparcial dos fatos evidenciará a inocência do artista. Reafirmamos o compromisso com o respeito mútuo e a integridade, valores que sempre nortearam a conduta pessoal e profissional daquele.

Enquanto aguardamos os resultados da investigação, reiteramos nosso compromisso com a transparência e a justiça. Continuaremos a cooperar plenamente com as autoridades e a tomar as medidas apropriadas conforme necessário.

Pedimos que confiem na honradez do artista, pois garantimos que estamos comprometidos a zelar pela verdade em busca da plenitude de todos.

Estamos à disposição para prestar demais esclarecimentos", ressaltou outro trecho da nota.

Entenda o caso

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) de Araxá, os militares foram acionados pela gerência de um hotel da cidade depois que a suposta vítima relatou que o cantor praticou importunação sexual contra ela. Após o suposto crime, o cantor saiu do hotel, onde estava hospedado.

Ainda conforme a PM, ele foi abordado na MG-452, proximidades de Nova Ponte (a 115 km de Araxá). Em seguida foi levado para a Delegacia de Araxá.

Aos militares, ele disse que já era cliente do serviço de massagem do hotel e nada fora do habitual teria acontecido durante a sessão de massagem.

Ele também disse aos militares que tem o hábito de ficar nu durante a sessão.

Natural de Uberlândia (Triângulo Mineiro), Thales Lessa mora em Goiânia (GO). Em uma plataforma de áudio ele contabiliza cerca de 930 mil ouvintes mensais.