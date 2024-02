Um idoso, de 75 anos, morreu em uma batida frontal entre um Fiat Fiorino e um carreta na manhã desta quinta-feira (15/2), na BR-262, em Juatuba, Região Central de Minas.

Depois da batida, a carreta, que transportava tijolos, tombou. A carga ficou espalhada na pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na direção do Fiorino e morreu no local do acidente. A passageira e esposa do motorista foi socorrida em estado grave pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A terceira vítima, um homem ainda não identificado, era passageiro da carreta e foi socorrido pela concessionária que administra a pista. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O motorista da carreta teve ferimentos leves, segundo a PRF.

A dinâmica da batida não foi divulgada.

Uma faixa da pista sentido Belo Horizonte está fechada para atendimento à ocorrência. A PRF está no local.