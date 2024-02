Olha a chuva! É mentira! O sol escaldante não foi bastante pra desanimar os foliões que curtiram o bloco Pisa na Fulô na tarde de terça-feira (13/2). A bateria de forró começou a apresentação por volta das 14h e mostrou que dá para dançar coladinho no carnaval.

Criado em 2015, o Pisa na Fulô nasceu da integração entre alunos de uma escola de música e a comunidade do bairro Carlos Prates. Ele é o primeiro bloco de rua com a bateria de instrumentos típicos do forró, como zabumba, coquinho, sanfona e triângulo. Ao todo, mais de 100 músicos levam a tradição nordestina para a avenida.

Além da música, o destaque também fica com as roupas típicas, que dão um charme a mais para o bloco. O Pisa na Fulô defende a diversidade, o feminismo e o antirracismo. No cortejo de 2024, o grupo homenageou o Vale do Jequitinhonha, ao som de xote, baião, xaxado e arrasta-pé.