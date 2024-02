Bertha Maakaroun e Gabriela Matina*

O pequeno Joaquim, de apenas 3 anos, se apaixonou pelo carnaval de Belo Horizonte desde a primeira vez em que esteve na capital, no ano passado. Filho da publicitária mineira Katerini Gomes Wachsmuth e do músico alemão Stefan Lars Gomes Wachsmuth, o menino, que mora na Europa, adorou conhecer a festa mais tradicional do Brasil.

Desde 2023, a família tem se programado para visitar o país sempre na época da folia. Joaquim está aproveitando o carnaval desde sábado (10/2) e foi flagrado pela reportagem na segunda-feira (12/2), enquanto curtia o bloco “Belorinho”, na Savassi, Região Centro-Sul da capital.

Hit do ano

O menino vive em Berlim e, até então, só falava alemão, segundo os pais. E entrou tanto no clima que até começou a cantar músicas em português. Mesmo não sabendo o significado da palavra, a primeira música que ele aprendeu foi o hit da folia deste ano, “Macetando”, parceria entre Ivete Sangalo e Ludmilla.

A alegria é tanta que o menino reúne a famíliainteira para pular carnaval. Além do pai e da mãe, Joaquimestá acompanhadodos tiosNicole, Henrique, Reinaldo e Nara - os dois últimos vieram de Brasília só para acompanhá-lo.





“A experiência dele aqui foi linda. Em Berlim, a gente não tem essa tradição. As crianças fazem algumas coisas relacionadas à data na escolinha, mas isso de andar pela cidade e de todo mundo estar fantasiado, festejando, dançando e cantando, o Joaquim só viu aqui”, comentou Katerini.

A mãe do menino ressaltou ainda que a preparação para este carnaval começou na casa deles, "brincando de pintura e separando as roupas". "Para ele, é um mundo de fantasia virando realidade. Claro que tem um limite. Quando chega a hora que ele quer ir pra casa, nós respeitamos, mas ele está amando tudo".

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata