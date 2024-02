Quem disse que no carnaval não há espaço pro jazz? Completando 10 anos de existência, o bloco Magnólia, mais uma vez, mostrou que o ritmo tem tudo a ver com a folia belo-horizontina. O grupo carnavalesco desfilou na manhã desta terça-feira (13/2). A concentração começou às 9h, na Avenida Américo Vespúcio, no Bairro Nova Esperança. Confira imagens do bloco visto de cima:

Criado em 2014, o Magnólia surgiu da inspiração do Carnajazz de New Orleans, nos Estados Unidos. Há uma década, um grupo de amigos resolveu trazer o ritmo musical para a folia brasileira, misturando instrumentos de sopro, percussão e muita dança.

Celebrando a diversidade musical e performática, o bloco também mostrou que faz uma festa para todos. Além de reunir pessoas de todas as idades, o Magnólia desenvolve ações de acessibilidade com o público surdo, como oficinas, ações acessíveis e parcerias.