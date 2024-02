Imagens mostram o momento em que um carro acessa de ré a calçada e se posiciona na entrada do estabelecimento

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que criminosos armados chegam a uma distribuidora em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8/1).



A câmera de monitoramento no local flagrou quando um carro acessou de ré a calçada e se posicionou na entrada do estabelecimento. Em seguida, três homens saíram do veículo. Dois deles entraram na loja, quando uma funcionária foi rendida e ficou sob a mira de um fuzil.

O terceiro indivíduo, também armado, pegou um homem pela camisa na rua e entrou com ele no local. O quarto envolvido na ação criminosa apareceu segundos depois saindo do veículo.



Conforme registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, funcionários foram trancados no banheiro. Com isso, o grupo, antes de fugir, pegou bebidas, caixas de leite, celulares e cartões.

O proprietário de uma loja ao lado também foi rendido. Os criminosos levaram documentos e dinheiro. A quantia não foi especificada.



Até a noite desta quinta-feira (8/2), ninguém havia sido preso.