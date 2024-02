A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, declarou, nesta quinta-feira (8/2), estado de emergência em saúde pública devido ao aumento nos casos de dengue no município. Segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a cidade teve um aumento de 162% nas notificações da doença nas últimas duas semanas.

Com o decreto, a prefeitura pretende aumentar o número de médicos e enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e nas centrais de hidratação. Além disso, o número de leitos também será aumentado.

“Uma das ações para garantir o atendimento à população será o aumento na capacidade de atendimento na Central de Hidratação Eldorado, com a possibilidade de criar outra unidade também no bairro Nacional. O atendimento nas UPAs também será reforçado, com o aumento do número de médicos e enfermeiros atuando”, explicou a prefeitura em um comunicado.

As UBS dos bairros Petrolândia 1, São Joaquim, Nacional e Retiro, além do Centro Social Urbano (CSU) Industrial, vão funcionar em horário especial na segunda (12/2) e terça-feira de Carnaval (13/2), bem como na quarta-feira de Cinzas (14/2). Essas unidades estarão abertas ao público das 8h às 17h.

Para as crianças com sintomas de dengue, o atendimento continuará sendo feito nas UPAs Vargem das Flores, Ressaca e Industrial, além das UBS. Há também a previsão de ampliação da capacidade do Centro Materno Infantil, que tem previsão de abertura de 15 leitos de internação e hidratação.

Dengue em Minas Gerais

Até esta quinta-feira (8/2), Minas Gerais havia registrado 145.076 casos prováveis, desse total, 50.791 foram confirmados para a doença. Além dos 12 óbitos confirmados, outros 93 estão em investigação.

A febre chikungunya tem 17.627 casos prováveis, dos quais 11.698 estão confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado e 11 estão em investigação.

Quanto ao vírus zika, até o momento, foram registrados 22 casos prováveis e um confirmado, porém, não há mortes relacionadas à doença.