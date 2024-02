Dois homens, de 37 e 40 anos, foram presos na manhã dessa segunda-feira (5/2) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), pelos crimes de cárcere privado e tortura contra uma mulher de 36 anos, na cidade de Ubaporanga, na região do Vale do Rio Doce.



Segundo o delegado responsável pela investigação, Sávio Moraes, as apurações indicam que os suspeitos mantiveram a vítima em cárcere privado durante sete dias, no período de 22 a 29 de janeiro deste ano. Nesse período, a mulher foi torturada, brutalmente agredida e privada de suas necessidades fisiológicas básicas.

"Os investigados amarraram os pés da vítima com um fio de cobre. Em virtude das agressões sofridas, a vítima chegou a perder um dente. No sétimo dia de cárcere, a vítima conseguiu fugir e buscar ajuda, tendo então acionado a polícia”, detalhou o delegado.

O suspeito de 37 anos foi preso em Ubaporanga, no bairro Centro. Já o outro investigado, de 40, foi detido no bairro Bethânia, na cidade de Ipatinga. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. As investigações prosseguem. A ação foi realizada pela equipe responsável pelas apurações de homicídio em Caratinga.