Um homem, de 37 anos, foi preso nesse domingo (4/2) com droga avaliada em R$ 100 mil, no bairro Canaã, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava dentro de um carro, que foi parado na Avenida Gerasa. O veículo estava com os faróis apagados.

O motorista, que não é o proprietário do carro, estava sem habilitação no momento da abordagem e forneceu várias informações aleatórias aos militares.

No decorrer da busca veicular, os policiais detectaram um forte odor de droga. Foi constatado que o painel estava desencaixado e, em um compartimento, foram encontradas dez barras de cocaína.

O homem assumiu a posse das drogas, alegando que pagou R$ 100 mil pelos pacotes, mas não informou de quem comprou a cocaína.

Ele foi preso e o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia.