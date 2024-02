Trânsito flui com lentidão pela pista da esquerda e pista central do Anel Rodoviário

Uma carreta tombada complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (5/2), no Anel Rodoviário, altura do bairro Ermelinda, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu na noite de ontem próximo a entrada para a Avenida Presidente Carlos Luz. O caminhão caiu na canaleta da pista da direita e tombou. Ninguém ficou ferido.

Ainda não há previsão de retirada do caminhão do local. O trânsito flui com lentidão pela pista da esquerda e pista central.