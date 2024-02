Um homem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (4/2), no bairro Vila Antena, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é conhecida como gerente do tráfico de drogas na região do bairro Vila Antena, onde o tráfico é bastante organizado.

Populares, que não quiseram se identificar, contaram que a vítima tinha um desafeto com um homem do bairro São Jorge. Em data anterior, os dois se desentenderam e se ameaçaram de morte. Na noite de ontem, o suspeito cumpriu a ameaça e fugiu sentido Avenida Raja Gabáglia.

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte do homem, que foi atingido por diversos disparos de arma de fogo no rosto, pescoço e abdômen.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu estojos deflagrados de calibre 9mm. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.