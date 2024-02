A Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação no Centro de Divinolândia, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e apreendeu quatro pés de maconha, atendendo denúncia acerca do cultivo da planta nos fundos de uma residência.

A ação ocorreu nessa quinta-feira (1°/02) na Rua Dom Joaquim. Os policiais compareceram ao endereço e, na via, encontraram a dona do imóvel, Maria Eloana.

Ciente da denúncia, ela permitiu a entrada dos policiais e se surpreendeu no momento em que sua filha de 18 anos foi abordada e confirmou que nos fundos da casa havia alguns pés de maconha plantados, de sua propriedade.

Após as buscas realizadas pelo local, foram localizados quatro pés da planta no quintal da casa.

Segundo a polícia, o material e a suspeita foram conduzidos para a delegacia.

