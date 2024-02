O Central do Carnaval, da TV Alterosa, primeiro programa de TV a fazer a cobertura carnavalesca em Minas Gerais, anunciou que os convidados deste sábado (3/1) serão a bateria da Banda Mole e o DJ KVSH.

A segunda edição do programa, que voltou na semana passada após uma pausa causada pela pandemia, será transmitida para todo o estado, ao vivo, das 13h30 às 14h15, diretamente dos estúdios da TV Alterosa. Haverá outras edições nos dias 10 e 17 de fevereiro.

O DJ e produtor musical nova-limense Luciano Ferreira, o KVSH, mistura folia com música eletrônica no CarnaKvsh, que será realizado em 4 de fevereiro. A concentração será às 13h, na Rua Fernandes Tourinho 253, na Savassi, em BH.

KVSH tem se destacado no cenário da música eletrônica desde os 16 anos, quando começou a divulgar suas produções na internet. Aos 20 anos, ele estourou com "Potter", um remix da franquia "Harry Potter".

Desde então, ele já se apresentou no Tomorrowland, na Bélgica, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, além de ter sido citado pela "Forbes" em 2021 como destaque na música com menos de 30 anos.



Já a Banda Mole, um dos blocos mais tradicionais da capital mineira, vai ocupar o trecho da Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e Guajajaras, neste sábado, às 13h. Antes do desfile, a bateria do bloco que está em sua 49ª edição, irá participar do “Central do Carnaval”.

A Banda Mole terá uma programação diversa, das marchinhas ao hip hop, e terá convidados como Alexandre Nero, Funk You, Chrigor, Tropkillaz e Vhoor. Além de dois trios elétricos, haverá um palco instalado na entrada do Parque Municipal.

Cobertura ao vivo

A TV Alterosa conta com mais de 30 profissionais dedicados à produção e transmissão ao vivo do programa, apresentado por Susana Vieira, repórter da Alterosa.

“Semana passada a gente cobriu ao vivo o Trema na Linguiça, o CEFET com Banana... Esta semana já está previsto o ao vivo em vários blocos, entre eles o Mama Na Vaca, Garota Eu Vou Pro Califórnia e mais”, conta Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV.

No programa de estreia, os convidados foram do Bloco Baianeiros, um dos maiores de Belo Horizonte. O bloco de axé foi fundado em 2015 por Danniel Maestri e Lelo Lobão, ex-baixista do Chiclete com Banana, e já levou mais de 1 milhão de pessoas para as ruas da capital mineira.

Ricardo Carlini conta que a volta do programa foi um sucesso. “A primeira edição foi muito grande, audiência importante em todo o estado. É o único programa de Carnaval da televisão mineira, por isso, é importante reafirmar essa identidade da TV Alterosa com Minas Gerais, prestigiando as maiores manifestações culturais de Minas, e o Carnaval do BH hoje é uma delas, então, o público telespectador corresponde na hora”, diz ele.

Para a próxima edição, as expectativas seguem altas. “Tenho certeza que essa semana, com o KVSH e com a Banda Mole, também vai ser um sucesso. Tem uma atração que a gente não pode anunciar, tem surpresa no programa”, conta Carlini. O programa também será disponibilizado no canal do YouTube da TV Alterosa na segunda-feira.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa