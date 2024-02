A Prefeitura de Belo Horizonte vai aumentar a fiscalização de imóveis públicos e particulares a partir desta quarta-feira (31/1). Em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria Municipal de Saúde, as ações incluem monitoramento de câmeras Olho Vivo, uso de drones, capina de lotes vagos e multas.

O foco será, inicialmente, nas regionais com mais casos e concentração de focos de dengue: Barreiro, Venda Nova, Nordeste e Oeste. As quatro lideram as confirmações de casos, com mais de 100 diagnósticos em cada uma.

Veja os casos por regional:

Barreiro: 173

Centro-Sul: 84

Leste: 56

Nordeste: 155

Noroeste: 95

Norte: 60

Oeste: 117

Pampulha: 30

Venda Nova: 118

Não informado: 59

Segundo o Secretário Municipal de Política Urbana, João Fleury, a Procuradoria Geral do Município vai auxiliar notificando judicialmente os proprietários de imóveis particulares que não estiverem cuidando do lote e deixando-o com focos de dengue.

“Teremos apoio para podermos entrar nesses locais, fazer a capina e corte dos matos. Onde conseguirmos entrar, mediante ações da Procuradoria, faremos a prevenção, vamos notificar e multar os proprietários que não agirem de acordo”, diz. Ainda não há detalhes de qual o valor da multa aplicada nesses casos.

A população pode ajudar a Prefeitura na fiscalização, denunciando focos de dengue, mato alto, locais com acúmulo de lixo e depósitos clandestinos por meio do telefone 156 ou pelo aplicativo BH APP.

Hoje, Belo Horizonte tem 947 casos confirmados de dengue e outros 5.781 suspeitos. Já a febre chikungunya tem 59 confirmados e 133 em investigação. Não há casos de Zika.

Nas próximas semanas, a capital deve entrar em uma epidemia de dengue. Entre o fim de fevereiro e início de março, a previsão é de chegar ao pico da doença. Por isso, a PBH anunciou reforço nas ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti- transmissor das arboviroses.