Um carro capotou e caiu de uma altura de cinco metros no quintal de uma casa no bairro Renascença, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motorista seguia na rua Javari quando perdeu o controle da direção devido a um vazamento de óleo na pista.

“A condutora tentava se deslocar pela via quando perdeu aderência, resultando em um capotamento que culminou na queda do veículo no quintal da residência que é abaixo do nível da rua”, divulgou o Corpo de Bombeiros.

A mulher foi socorrida com escoriações leves. Ela foi levada para o hospital para avaliação médica pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Pouco depois do acidente, um motociclista, que seguia na rua em baixa velocidade, escorregou e caiu devido ao vazamento de óleo. Ele não ficou ferido.

Os militares fizeram a deposição de serragem na via, visando mitigar os riscos de deslizamento de outros veículos devido ao óleo na pista.

Além disso, foi estabelecido um desvio no trânsito enquanto a situação era controlada.

A casa atingida no acidente teve danos materiais, mas não houve feridos entre os moradores.