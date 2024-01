Os corpos das sete pessoas que morreram devido à queda do avião modelo Piper, prefixo PS-MTG, na manhã de domingo (28/1), na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas Gerais, serão encaminhados para Belo Horizonte. Os exames periciais serão feitos no Instituto Médico Legal Dr. André Roquete (IML) e não mais em Pouso Alegre, para onde foram levados no dia do acidente.

A decisão foi tomada em comum acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), segundo nota emitida pela Polícia Civil (PCMG), por conta da complexidade das lesões das sete vítimas.

Estavam no avião o empresário Marcílio Franco da Silveira, 42 anos, sua esposa, Raquel Souza Neves Silveira, 40, além do filho do casal, Antônio, de apenas dois anos. O também empresário André Rodrigues do Amaral, de 40, sócio da empresa Credifranco, sua mulher, Fernanda Luiza Costa Amaral, 38, o piloto do avião, Jeberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, e o co-piloto, Gabriel de Almeida Quintão Araújo, 25.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já estão em Itapeva para investigar as causas do acidente.

O avião teria se partiu em três, ainda no ar. Ele foi fabricado em 1996, estava com a documentação em dia, mas não tinha permissão para fazer o serviço de táxi aéreo. Ã tripulação saiu de Campinas (SP) e tinha Belo Horizonte como destino.

A aeronave pertencia à empresa dos sócios Marcílio e André e foi adquirida em novembro do ano passado. As famílias do empresário tinham ido a uma festa em Campinas. Resolveram passar o fim de semana no sítio de um amigo deles, em Itu, e resolveram retornar a Belo Horizonte na manhã de domingo. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.

A empresa Credifranco, localizada na Rua Pitangui, no Bairro Concórdia, em Belo Horizonte, amanheceu fechada nesta segunda-feira. Está em luto oficial.

Nota da PCMG

"A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), juntamente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), apura a causa e as circunstâncias do acidente aéreo que vitimou sete pessoas, dentre elas uma criança do sexo masculino, ontem (28/1), na zona rural de Itapeva, Sul de Minas.

A Perícia Criminal da PCMG esteve no local e os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Pouso Alegre. Diante da complexidade das lesões, optou-se pela remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, na capital, para serem submetidos a exames de necropsia e identificação. De acordo com os primeiros levantamentos, a aeronave saiu de Campinas com destino a Belo Horizonte."