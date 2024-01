Cinco das nove regionais de Belo Horizonte já superaram a média histórica do acumulado de chuva para janeiro na capital mineira.



Segundo os dados da Defesa Civil municipal, a região com o maior índice é a Centro-Sul, com 134,8%, seguida do Barreiro, com 132,2%. Confira:



Acumulado de chuvas (mm) em janeiro 2024:



Barreiro: 437,4 mm (132,2%)

Centro Sul: 446,2 mm (134,8%)

Leste: 364,4 mm (110,1%)

Nordeste: 276,2 mm (83,5%)

Noroeste: 339,6 mm (102,6%)

Norte: 245,6 mm (74,2%)

Oeste: 326,6 mm (98,7%)

Pampulha: 424,4 mm (128,3%)

Venda Nova: 289 mm (87,3%)



Média climatológica janeiro: 330,9 mm



Chuva continua



Os números ainda devem crescer já que, nesta segunda-feira (29/1), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.